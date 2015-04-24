Обязанности: Продвижение в поисковых системах Яндекс и Google; Отслеживание изменений поискового алгоритма Внутренняя оптимизация; Выявление проблем и предложение способов их решения; Составление семантического ядра; Оценка стоимости и сроков продвижения; ...
Настроить Robot.txt и sitemap
Сайт на Joomla 3.
1.Нужно создать правильный робот тхт .и sitemap .
2.на сайте включен SEF , нужно сделать чтоб адрес страниц был без index.php .
3. Если сайт создает дубли настроить в робот тхт чтобы поисковики не индексировали дубли .
Пишите пожалуйста сколько примерно будет стоить .
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