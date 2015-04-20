SEO-специалист

$580
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок572 просмотра

Обязанности:

Продвижение в поисковых системах Яндекс и Google;

Отслеживание изменений поискового алгоритма

Внутренняя оптимизация;

Выявление проблем и предложение способов их решения;

Составление семантического ядра;

Оценка стоимости и сроков продвижения;

Подготовка ТЗ для копирайтеров;

Наращивание ссылочной массы, поиск и отбор площадок;

Анализ эффективности продвижения: составление отчетности, анализ текущих показателей.

Требования:

Опыт работы в сфере SEO от 2х лет;

Опыт работы Yandex.Метрика, Google.Analytics;

Опыт работы с Yandex/Google WebMaster;

Опыт успешного вывода сайтов в ТОП по низкочастотным и среднечастотным запросам;

Знание принципов работы поисковых машин;

Навыки анализа поисковой выдачи;

Умение работать с биржами ссылок, статейными биржами и ссылочными агрегаторами (напр., Sape, Seopult и пр.);

Умение работать со специальными ПО (напр., KeyCollector);

Условия:

Заработная плата - от 25 000 р. до 50 000 р. по результатам собеседования

Гибкий рабочий график: 8 рабочих часов с 9 до 21

Оформление по ТК

Льготное питание

полис ДМС

Дружный коллектив

Возможность профессионального роста на перспективном рынке электронной коммерции

10 лет назад
Kirill_av
Кирилл 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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