В ИМ есть каталог товаров с разделами и подразделами (все для бани и сауны). Вот для этих разделов необходим небольшой Seo текст который будет размещен внизу страницы каждой категории- (читаемый с внедренными ...
SEO-специалист
Обязанности:
Продвижение в поисковых системах Яндекс и Google;
Отслеживание изменений поискового алгоритма
Внутренняя оптимизация;
Выявление проблем и предложение способов их решения;
Составление семантического ядра;
Оценка стоимости и сроков продвижения;
Подготовка ТЗ для копирайтеров;
Наращивание ссылочной массы, поиск и отбор площадок;
Анализ эффективности продвижения: составление отчетности, анализ текущих показателей.
Требования:
Опыт работы в сфере SEO от 2х лет;
Опыт работы Yandex.Метрика, Google.Analytics;
Опыт работы с Yandex/Google WebMaster;
Опыт успешного вывода сайтов в ТОП по низкочастотным и среднечастотным запросам;
Знание принципов работы поисковых машин;
Навыки анализа поисковой выдачи;
Умение работать с биржами ссылок, статейными биржами и ссылочными агрегаторами (напр., Sape, Seopult и пр.);
Умение работать со специальными ПО (напр., KeyCollector);
Условия:
Заработная плата - от 25 000 р. до 50 000 р. по результатам собеседования
Гибкий рабочий график: 8 рабочих часов с 9 до 21
Оформление по ТК
Льготное питание
полис ДМС
Дружный коллектив
Возможность профессионального роста на перспективном рынке электронной коммерции
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