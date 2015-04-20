Продвижение сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт23 заявки200 просмотров

http://resortberdyansk.com/

Здравствуйте. Ищу человека который поможет с продвижением сайта в поисковых системах. Требуемый результат выход на первые страницы поисковых систем. Ключевые слова ( Жилье в Бердянске, отдых в Бердянске, номера в Бердянске и т.д.)

Интересует строк выполнения работы и стоимость.

10 лет назад
pavelhotrts
Павел 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров