Продвижение по множеству низкочастотников

Есть сайт http://uborke.net/ на тему уборки, клининга и всего такого. Также есть каталог компаний в этой сфере.

Задача получить много низкочастотного трафика из Гугла. Контента на сайте много.

Интересует максимально эконом вариант. Трафик нужно довести хотябы до 500 целевых уников в сутки.