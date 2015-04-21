Продвижение по множеству низкочастотников

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок194 просмотра

Есть сайт http://uborke.net/ на тему уборки, клининга и всего такого. Также есть каталог компаний в этой сфере.

Задача получить много низкочастотного трафика из Гугла. Контента на сайте много.

Интересует максимально эконом вариант. Трафик нужно довести хотябы до 500 целевых уников в сутки.

10 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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