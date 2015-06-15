Монетизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки136 просмотров

Нужна грамотная монетизация сайта, через биржи ссылок.

Тиц = 80, траффик 800 /в сут.

10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$50
2 дня
Василий отлично разбирается в способах монетизации сайтов! Рекомендую!
Отличный заказчик - рекомендую

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад