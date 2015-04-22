Написать план интернет продвижения, расписать по этапам, что зачем будет делаться и в какие сроки. Так же указывать промежуточные итоги. Если написано не понятно уточняйте в комментариях.
Выведение из по фильтра
вывести сайт из по фильтра, ручных санкций нет, но у сайта все позиции за 100, домену 3 года, было плохое продвижение закупили очень оченнь много ссылок и потом сайт упал и уже 8 месяцев не можем его поднять. адрес сайта http://www.house-garden.com.ua/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Добрый день! Задание для владельцев платного аккаунта в продвигатор ЮА. Нужно выгрузить запросы 4 сайтов конкурентов и сделать экспорт в эксель.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать аудит сайта для поисковой системы Яндекс. На данный момент сайт вообще не отображается на поисковой системе, причина не известна. 1. Нужно определить причину, дать советы по устранению. 2. Проверить актуальность ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется Сайт http://pushkin-otel.ru/ и гостиничный комплекс Парк-отель "Пушкин" который отмечен на Яндекс и Гугл Картах. На сегодняшний день в Яндекс картах используется приоритетное размещение. Необходимо, чтобы гостиница встала на первое место. В Гугл картах ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется добавить сайт в тематические каталоги. Именно тематические. С отчётом. От вас цена. Сайт в ЛС.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://uborke.net/ на тему уборки, клининга и всего такого. Также есть каталог компаний в этой сфере. Задача получить много низкочастотного трафика из Гугла. Контента на сайте много. Интересует максимально эконом вариант. Трафик ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна грамотная монетизация сайта, через биржи ссылок. Тиц = 80, траффик 800 /в сут.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Интересуют любые предложения кроме SEO и Директ, Эдвордс Оплата по договорённостиПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу специалиста для долгосрочного сотрудничества, для продвижения сайта на игровую тематику. Обязателен опыт в продвижении данной тематики.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт10 лет назад
http://resortberdyansk.com/ Здравствуйте. Ищу человека который поможет с продвижением сайта в поисковых системах. Требуемый результат выход на первые страницы поисковых систем. Ключевые слова ( Жилье в Бердянске, отдых в Бердянске, номера в Бердянске и т.д.) ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт10 лет назад