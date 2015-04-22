Выведение из по фильтра

вывести сайт из по фильтра, ручных санкций нет, но у сайта все позиции за 100, домену 3 года, было плохое продвижение закупили очень оченнь много ссылок и потом сайт упал и уже 8 месяцев не можем его поднять. адрес сайта http://www.house-garden.com.ua/