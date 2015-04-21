Яндекс аудит

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Закрыт19 заявок167 просмотров

Нужно сделать аудит сайта для поисковой системы Яндекс. На данный момент сайт вообще не отображается на поисковой системе, причина не известна.

1. Нужно определить причину, дать советы по устранению.

2. Проверить актуальность ключей 2014 года для данного поисковика.

Нужно профессионально определить, и описать, куда на сайте можно разместить ключи, не испортив сам вид сайта.

Заявитель - не забудь указать ценник! ;)

10 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров