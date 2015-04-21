Яндекс аудит

Нужно сделать аудит сайта для поисковой системы Яндекс. На данный момент сайт вообще не отображается на поисковой системе, причина не известна.

1. Нужно определить причину, дать советы по устранению.

2. Проверить актуальность ключей 2014 года для данного поисковика.

Нужно профессионально определить, и описать, куда на сайте можно разместить ключи, не испортив сам вид сайта.

Заявитель - не забудь указать ценник! ;)