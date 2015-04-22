Внутренняя оптимизация блога вордпренс

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок130 просмотров

Есть блог strofeyem.ru

Нужно сделать внутреннею поисковую оптимизацию.Избавить сайт от дублей страниц, настроить роботс и т.д

10 лет назад
shushakov
Шушаков 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров