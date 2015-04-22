SEO продвижение сайта гемблинг тематики

Нужен исполнитель для оптимизации и SEO продвижения в поисковых системах Яндекс, Гугл сайта азартной тематики igracasino.ru

Прошу сделать предложения по работе и бюджету на:

1) оптимизацию сайта,

2) ежемесячное продвижение.

Предложите четкий план и сроки продвижения.

Так же проанализируйте сайт, выявите ошибки, дайте рекомендации к оптимизации контента и продвижению.

Важно соотношение цена/качество, на основании этого буду выбирать исполнителя.

Спасибо!