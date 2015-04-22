Необходимо сделать базовую оптимизацию и поисковое продвижение двух сайтов на cms cotonti по темам: 1. Пицца, суши, роллы (Пиццерия) -примерный список ключей прикреплен 2. Каталог профессиональной продукции для наращивания и дизайна ногтей ...
SEO продвижение сайта гемблинг тематики
Нужен исполнитель для оптимизации и SEO продвижения в поисковых системах Яндекс, Гугл сайта азартной тематики igracasino.ru
Прошу сделать предложения по работе и бюджету на:
1) оптимизацию сайта,
2) ежемесячное продвижение.
Предложите четкий план и сроки продвижения.
Так же проанализируйте сайт, выявите ошибки, дайте рекомендации к оптимизации контента и продвижению.
Важно соотношение цена/качество, на основании этого буду выбирать исполнителя.
Спасибо!
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