SEO продвижение сайта гемблинг тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок277 просмотров

Нужен исполнитель для оптимизации и SEO продвижения в поисковых системах Яндекс, Гугл сайта азартной тематики igracasino.ru

Прошу сделать предложения по работе и бюджету на:

1) оптимизацию сайта,

2) ежемесячное продвижение.

Предложите четкий план и сроки продвижения.

Так же проанализируйте сайт, выявите ошибки, дайте рекомендации к оптимизации контента и продвижению.

Важно соотношение цена/качество, на основании этого буду выбирать исполнителя.

Спасибо!

9 лет назад
harlamx
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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