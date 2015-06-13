SEO-аналитика, консультация, обучение (Москва, ИП/ООО, безнал)

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Стартап, несколько месяцев после запуска. Пришло время провести аудит по внутреннему и внешнему SEO (разметка, микроразметка, тексты, ключевые слова). Задача исполнителя: разобраться (можно поверхностно) в узкоспециализированной тематике, проанализировать вёрстку и интерфейсы сайта. На выходе ждём отчёта и рекомендаций по изменению вёрстки, разметки, правок интерфейсов и правилам написания редакционных текстов. На нескольких обязательных выездах в офис заказчика - консультации и/или обучение сотрудников отдела редакции по вопросам оформления и написания текстов и заголовков статей.

Основная задача - не продвижение, а поисковая оптимизация в долгосрочной перспективе без дальнейшего вмешательства.

Прочие формы сотрудничества, продвижение сайта, а так же обслуживание на балансе - не планируются.