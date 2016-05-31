zannikita

Никита zannikita

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продвижение сайтов SEO от 100$ в месяц!

Занегин Никита Викторович

Мужчина, 32 года, родился 2 августа 1987

Образование

  • Высшее
  • Тульский государственный университет, Тула2009

    Механико-математический факультет. Специальность "Механика. Прикладная математика", Диплом специалиста.

Ключевые навыки

  • Знание языков
    • Русский — родной
    • Английский — могу проходить интервью
Опыт работы 10 лет 9 месяцев

Декабрь 2018 — ноябрь 20191 год

Онпик

Тула, Onpeak.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Ведущий SEO специалист

Продвижение ключевых проектов

Обучение и консультирование специалистов

Составление коммерческих предложений для потенциальных клиентов

Март 2016 — ноябрь 20182 года 9 месяцев

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Частный SEO оптимизатор

Сотрудничество на постоянной удаленной основе с несколькими SEO компаниями.

Июнь 2015 — март 201610 месяцев

VIPRO

Москва, www.vipro.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

SEO-оптимизатор

Продвижение крупных проектов компании, разработка стратегии продвижения сайтов, проведение переговоров с клиентами.

Февраль 2012 — ноябрь 20142 года 10 месяцев

Кокос

Москва, www.kokoc.com

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Оптимизатор интернет проектов

Комплексное продвижение и аудит крупных сайтов известных компаний, увеличение конверсии, юзабилити аудиты, создание макетов сайтов, разработка долгосрочных стратегий увеличения трафика.

Постановка задач программистам по доработкам и контроль выполнения, проведение встреч с клиентами, составление отчетности.

Февраль 2010 — февраль 20122 года 1 месяц

ООО "Экзитерра"

Тула, www.exiterra.ru

SEO оптимизатор / И.О. руководителя отдела продвижения

Продвижение сайтов различной сложности и тематики в поисковых системах. Разработка стратегий продвижения под новые алгоритмы поисковых систем. Руководство группой оптимизаторов (5 человек). Управление бизнес процессами отдела. Расчет и управление бюджетами на продвижение проектов. Обучение персонала. Ведение отчетности.

Сентябрь 2008 — февраль 20101 год 6 месяцев

ЗАО "Ингейт Девелопмент"

Тула, www.ingate.ru

Специалист по продвижению сайтов

Продвижение сайтов различной сложности и тематики в поисковых системах. Разработка стратегий продвижения под новые алгоритмы поисковых систем. SEO аудит сайтов. Написание рекомендаций на доработку сайтов с целью повышения конверсий.Дополнительная информация

  • Обо мне
  • Опыт работы в сфере интернет маркетинга более 6-и лет.
  • Отличное знание принципов работы поисковых ситем и методов продвижения сайтов в них. 

    Увернный пользователь ПК (все необходимые офисные программы и профессиональное ПО). 

    Знание большинства имеющихся CMS. 

    Знание HTML/CSS, PHP. 

    Знание большинства средств повышения ссылочной массы проектов. 

    Быстрообучаемый, неконфликтный.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

Bryzgalov-v
Владимир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$97
10 баллов
5 лет назад
Аудит + рекомендации по продвижению сайта
Рекомендую Никиту как надёжного исполнителя. Всё выполнено в срок. По сайту получили полный аудит, рекомендации и предоставлена информация по неочевидным ошибкам на сайте. Будем исправлять и снова обращаться к Никите на проверку=) Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество!
Прекрасный заказчик. Было легко общаться. Понятные вопросы и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Устранение ошибок мешающих индексированию и поисковой выдаче
Все очень хорошо. Никита всегда был на связи и выполнил работу отлично. Будем продолжать сотрудничать.
С Глебом приятно работать. Ставит понятные задачи, слушает советы, задаёт правильные вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$120
2 балла
8 лет назад
Продвижение сайта
Никита на первых порах держал связь, а потом просто пропал. Денежные средства были переведены в полном объеме. Процент выполненных работ едва перевалит за 5%. Пытались связаться с Никитой, но после дозвона до его Женщины - увы перезвонить мужчина не решился. Никита, если Вы думаете, что в маленьком городе можно так пакостить и не страшно ходить вечерами - свяжитесь. Мой номер Вы знаете.
pavlara
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Продвижение сайта, повышение трафика, устранение всех проблем
Opencart
Никита, грамотный специалист! Очень компетентен. Всем рекомендую. Я выбрал себе специалиста.
Отличный заказчик. Сотрудничать одно удовольствие! Грамотные вопросы, интересные задачи и предложения.
Ответный отзыв
Lexx918
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
9 баллов
10 лет назад
SEO-аналитика, консультация, обучение (Москва, ИП/ООО, безнал)
Быстро, не дорого, достойно. Что ожидал, то и получил. Доволен.
Понятное задание, работа по договору, оплата вовремя. Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
5 отзывов(-1)
от $100
нет рейтинга