Занегин Никита Викторович
Мужчина, 32 года, родился 2 августа 1987
Образование
- Высшее
- Тульский государственный университет, Тула2009
Механико-математический факультет. Специальность "Механика. Прикладная математика", Диплом специалиста.
- Знание языков
- Русский — родной
- Английский — могу проходить интервью
Декабрь 2018 — ноябрь 20191 год
Онпик
Тула, Onpeak.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Ведущий SEO специалист
Продвижение ключевых проектов
Обучение и консультирование специалистов
Составление коммерческих предложений для потенциальных клиентов
Март 2016 — ноябрь 20182 года 9 месяцев
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Частный SEO оптимизатор
Сотрудничество на постоянной удаленной основе с несколькими SEO компаниями.
Июнь 2015 — март 201610 месяцев
Москва, www.vipro.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
SEO-оптимизатор
Продвижение крупных проектов компании, разработка стратегии продвижения сайтов, проведение переговоров с клиентами.
Февраль 2012 — ноябрь 20142 года 10 месяцев
Москва, www.kokoc.com
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Оптимизатор интернет проектов
Комплексное продвижение и аудит крупных сайтов известных компаний, увеличение конверсии, юзабилити аудиты, создание макетов сайтов, разработка долгосрочных стратегий увеличения трафика.
Постановка задач программистам по доработкам и контроль выполнения, проведение встреч с клиентами, составление отчетности.
Февраль 2010 — февраль 20122 года 1 месяц
ООО "Экзитерра"
Тула, www.exiterra.ru
SEO оптимизатор / И.О. руководителя отдела продвижения
Продвижение сайтов различной сложности и тематики в поисковых системах. Разработка стратегий продвижения под новые алгоритмы поисковых систем. Руководство группой оптимизаторов (5 человек). Управление бизнес процессами отдела. Расчет и управление бюджетами на продвижение проектов. Обучение персонала. Ведение отчетности.
Сентябрь 2008 — февраль 20101 год 6 месяцев
ЗАО "Ингейт Девелопмент"
Тула, www.ingate.ru
Специалист по продвижению сайтов
Продвижение сайтов различной сложности и тематики в поисковых системах. Разработка стратегий продвижения под новые алгоритмы поисковых систем. SEO аудит сайтов. Написание рекомендаций на доработку сайтов с целью повышения конверсий.Дополнительная информация
- Обо мне
- Опыт работы в сфере интернет маркетинга более 6-и лет.
- Отличное знание принципов работы поисковых ситем и методов продвижения сайтов в них.
Увернный пользователь ПК (все необходимые офисные программы и профессиональное ПО).
Знание большинства имеющихся CMS.
Знание HTML/CSS, PHP.
Знание большинства средств повышения ссылочной массы проектов.
Быстрообучаемый, неконфликтный.