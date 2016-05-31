Никита на первых порах держал связь, а потом просто пропал. Денежные средства были переведены в полном объеме. Процент выполненных работ едва перевалит за 5%. Пытались связаться с Никитой, но после дозвона до его Женщины - увы перезвонить мужчина не решился. Никита, если Вы думаете, что в маленьком городе можно так пакостить и не страшно ходить вечерами - свяжитесь. Мой номер Вы знаете.