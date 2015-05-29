Анализ сайт по SEO и рекомендации

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Завершен21 заявка178 просмотров

Есть сайт, очень долго уже в топе находится Яндекса, но в последние 1-2 мес. начал проседать.

Нужен грамотный анализ сайта и рекомендации.

Сайт по очень высокой конкуренции, поэтому нужен специалист действительно в теме по SEO

10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$50
3 дня
Качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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