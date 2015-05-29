Анализ сайт по SEO и рекомендации

Есть сайт, очень долго уже в топе находится Яндекса, но в последние 1-2 мес. начал проседать.

Нужен грамотный анализ сайта и рекомендации.

Сайт по очень высокой конкуренции, поэтому нужен специалист действительно в теме по SEO