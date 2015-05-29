!!! Только Москва и МО, ИП/ООО, договор, личные встречи и переговоры, безналичный расчёт. Стартап, несколько месяцев после запуска. Пришло время провести аудит по внутреннему и внешнему SEO (разметка, микроразметка, тексты, ключевые слова). ...
Анализ сайт по SEO и рекомендации
Есть сайт, очень долго уже в топе находится Яндекса, но в последние 1-2 мес. начал проседать.
Нужен грамотный анализ сайта и рекомендации.
Сайт по очень высокой конкуренции, поэтому нужен специалист действительно в теме по SEO
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