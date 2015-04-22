Добрый день. Интересует продвижение сайта. Фирма занимается продажей оборудования для сжигания различных отходов.

Сайт не молодой, уже есть определенные позиции. Есть настроенные аналитики и вебмастеры

Вообще цель - первые позиции в России и СНГ по СЯ с целью увеличения целевого трафика, т.к. клиенты - по всей России и СНГ. Физически фирма в г.Краснодаре.

Но нужна будет стратегия продвижения, т.к. бюджет не большой, но стабильно долгосрочный, если будут результаты.

Есть определенные наработки - более-менее подобрано СЯ, есть аудиты сайта, сбор позиций и др.

Надо квалифицированно подойти к вопросу и грамотно использовать уже имеющуюся информацию.

Большим плюсом будет навык увеличение скорости загрузки сайта и в частности умение работать с инструментом PageSpeed Insights

Приветствуется комплексный подход и профессионализм в работе с внутренней оптимизацией и внешней, в т.ч. улучшение поведенческих факторов.

Контекстную рекламу - не предлагать.

Новичкам просьба не беспокоить.

Будет отлично, если покажите свои результаты в продвижении сайтов.

Преимущество будет отдано специалисту, который ответит не шаблонным ответом, а набросает примерный план продвижения со сроками и бюджетом.