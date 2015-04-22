Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок202 просмотра

Добрый день. Интересует продвижение сайта. Фирма занимается продажей оборудования для сжигания различных отходов.

Сайт не молодой, уже есть определенные позиции. Есть настроенные аналитики и вебмастеры

Вообще цель - первые позиции в России и СНГ по СЯ с целью увеличения целевого трафика, т.к. клиенты - по всей России и СНГ. Физически фирма в г.Краснодаре.

Но нужна будет стратегия продвижения, т.к. бюджет не большой, но стабильно долгосрочный, если будут результаты.

Есть определенные наработки - более-менее подобрано СЯ, есть аудиты сайта, сбор позиций и др.

Надо квалифицированно подойти к вопросу и грамотно использовать уже имеющуюся информацию.

Большим плюсом будет навык увеличение скорости загрузки сайта и в частности умение работать с инструментом PageSpeed Insights

Приветствуется комплексный подход и профессионализм в работе с внутренней оптимизацией и внешней, в т.ч. улучшение поведенческих факторов.

Контекстную рекламу - не предлагать.

Новичкам просьба не беспокоить.

Будет отлично, если покажите свои результаты в продвижении сайтов.

Преимущество будет отдано специалисту, который ответит не шаблонным ответом, а набросает примерный план продвижения со сроками и бюджетом.

10 лет назад
djantony
Антон 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$212
31 день

Заявки фрилансеров

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад