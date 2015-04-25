Здравствуйте!

Требуется РАСКРУТИТЬ новый сайт в интернете.

Рассматривается весь комплекс работ по раскрутке (трафик, Тиц, продвижение SEO, соцсети и т.д.).

Внимание!

Дилетантские предложения типа "готовы раскрутить" , "Вам нужен топ в Яндексе?", и прочий бред – не рассматриваются.

Пожалуйста, в своих предложениях предельно конкретно, по каждому пункту укажите:

- что именно вы предлагаете;

- сроки выполнения работ;

- стоимость выполнения работ.

Вся конкретика только после получения от вас предложения.

Ваши предложения присылайте на эл. адрес, указанный в профиле.