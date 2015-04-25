Анализ сайт по SEO и рекомендации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок216 просмотров

куплен шаблон, barents-region.ru, требуется продвижение, корректировка и написание текстов по тематике сайта. Рекомендации. В общем все что будет способствовать для привлечения потребителей.

10 лет назад
dtosterb
Алексей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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