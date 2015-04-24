Требуется анализ сайта с точки зрения посетителя

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок165 просмотров

Сразу оговорюсь что интересует именно мнение обывателя, который попадает на сайт. Что ему не хватает, что может не понравиться или неудобно.

Анализы с точки зрения сео не интересуют, только если они имеют отношение прямое к поведенческому фактору. Не сложный анализ, в своих словах.

Сайт l*e*u*s*p*h*o*t*o.ru звездочки убрать. (это для сео, нам не нужны не тематические ссылки, заранее извиняюсь за неудобства.

10 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • SEO продвижение сайта гемблинг тематики

    Нужен исполнитель для оптимизации и SEO продвижения в поисковых системах Яндекс, Гугл сайта азартной тематики igracasino.ru Прошу сделать предложения по работе и бюджету на: 1) оптимизацию сайта, 2) ежемесячное продвижение. ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Определение размера рынка (wordstat)

    Есть примерный перечень 30 услуг (список дам) в области экологии и экологических изысканий 1) Нужно найти ТОПовое название услуги в wordstat для этого проанализировать примерный перечень услуг, чтобы понять действительно ли их названия самые ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвинуть сайт в Топ

    Продвинуть сайт в топ Google и yandex . Aquatoria.kiev.ua . До 50 фраз. вч до 5 , сч - до15 , нч до 30 . Регион Киев . Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество .Интересует ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайтов на cms cotonti

    Необходимо сделать базовую оптимизацию и поисковое продвижение двух сайтов на cms cotonti по темам: 1. Пицца, суши, роллы (Пиццерия) -примерный список ключей прикреплен 2. Каталог профессиональной продукции для наращивания и дизайна ногтей ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день. Интересует продвижение сайта. Фирма занимается продажей оборудования для сжигания различных отходов. Сайт не молодой, уже есть определенные позиции. Есть настроенные аналитики и вебмастеры Вообще цель - первые позиции в России и ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анализ сайт по SEO и рекомендации

    Есть сайт, очень долго уже в топе находится Яндекса, но в последние 1-2 мес. начал проседать. Нужен грамотный анализ сайта и рекомендации. Сайт по очень высокой конкуренции, поэтому нужен специалист действительно в теме ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO-аналитика, консультация, обучение (Москва, ИП/ООО, безнал)

    $500

    !!! Только Москва и МО, ИП/ООО, договор, личные встречи и переговоры, безналичный расчёт. Стартап, несколько месяцев после запуска. Пришло время провести аудит по внутреннему и внешнему SEO (разметка, микроразметка, тексты, ключевые слова). ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизация и SEO продвижение сайта.

    Нужен исполнитель для оптимизации и SEO продвижения в поисковых системах Яндекс, Гугл сайта Superpilon.ru Прошу сделать предложения по работе и бюджету на: 1) оптимизацию сайта, 2) ежемесячное продвижение. ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад