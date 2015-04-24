Требуется анализ сайта с точки зрения посетителя

Сразу оговорюсь что интересует именно мнение обывателя, который попадает на сайт. Что ему не хватает, что может не понравиться или неудобно.

Анализы с точки зрения сео не интересуют, только если они имеют отношение прямое к поведенческому фактору. Не сложный анализ, в своих словах.

Сайт l*e*u*s*p*h*o*t*o.ru звездочки убрать. (это для сео, нам не нужны не тематические ссылки, заранее извиняюсь за неудобства.