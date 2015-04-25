Анализ сайт по SEO и рекомендации

Есть сайт, работает с начала 2000-х, находился в топе по ключевым словам. Сайт состоял из набора статичных html-страниц. Решили перевести на cms и сделать небольшой редизайн и оптимизацию с точки зрения seo, в итоге сейчас наблюдается провал по всем ключевым позициям.

Требуется качественный анализ совершенных ошибок в ходе оптимизации, а так же рекомендации по возвращению сайта в топ.