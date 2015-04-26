Реклама на досках объявлений

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Всем привет нужна разместить объявления на бесплатных досках объявлений. Доски любые по СНГ на ваш выбор. ПРинадлежности к региону не имеют все что есть доски по СНГ там размещаем. Всего 400 объявлений. Оплата в 2 этапа 200 сдаете оплачиваю и продолжаем. Отчет в иксееле. Оплата в пределах 5р или пишите стоимость буду выбирать по наименьшей. Не забываем оставлять контактные данные для связи.

10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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