Консультация по заполнению контентом магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок150 просмотров

После обновления, магазин на базе Joomla и VM3 готов к наполнению контентом/позициями. Нужна консультация по правильному заполнению с перспективой дальнейшего продвижения.

Joomla
10 лет назад
Aimon53
Илья 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров