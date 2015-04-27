SEO англ. запросы в Google (TOP-3). Рег. США, UK

Здравствуйте.

Ищу сео-оптимизатора для оптимизации сайта в поисковой системе Google под англоязычные запросы. Интересует ТОП-3 для всех запросов

Сайт: www.uvipe.com (домену больше года)

Тематика сайта: Продажа вакуумных приборов для увеличения пениса у мужчин.

Запросы (искал по Google adwords) прикрепляю. Порядка 150 запросов: НЧ, СЧ и ВЧ запросы

Регион продвижения: США (в основном) и Британия. Если возможно попробовать захватить оба региона.

Требуется специалист по SEO продвижению с опытом продвижения (успешным) именно в google в данных регионах

Возможно изменение сайта (написание текстов и статей для успешного продвижения)

Пожалуйста, пишите сроки и приблизительную стоимость SEO продвижения по данным запросам

Также, нужны условия оплаты.

Бюджет написал автоматом, рассматриваю все предложения