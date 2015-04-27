Семантическое ядро готово. (см. прикрепленный файл) Расширение списка в рамках этих направлений приветствуется. Нужные регионы по Яндекс: Центр Северо-Запад Поволжье Юг ...
ТОП1-3 в гугл регион Киев
Нужна раскрутка сайта. Подвязка под проект на долгосрочной основе. Портал стоматологий "стоодинстоматолог".
Желательно Украина, легче взаиморасчет. Работа на результат. Приблизительно бюджет. При достижении хороших позиций, высокая оплата, доля в проекте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день занимаемся написанием студенческих работ. Интересует продвижение в Яндексе по России. В данный момент сайта нет, будем разрабатывать. Сейчас есть только домен и одностраничник на нем: naotli4no.ru Кто заинтересуется проектом ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет нужна разместить объявления на бесплатных досках объявлений. Доски любые по СНГ на ваш выбор. ПРинадлежности к региону не имеют все что есть доски по СНГ там размещаем. Всего 400 объявлений. Оплата в 2 ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется РАСКРУТИТЬ новый сайт в интернете. Рассматривается весь комплекс работ по раскрутке (трафик, Тиц, продвижение SEO, соцсети и т.д.). Внимание! Дилетантские ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Интересуют работы по продвижению сайта в регионе Нижнего Новгорода. Необходимо вывести в топ 10 яндекса. Цена договорная сайт http://www.uteplitel777.ru/Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется добавить сайт в тематические каталоги (юриспруденция). С отчётом.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен грамотный аудит сайтов, в том числе анализ юзабилити основных элементов интерфейса сайта. Ищу опытного и ответственного исполнителя, который сможет предоставить примеры своих работ. В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Я ищу ответственного и пунктуального человека с опытом, который может грамотно выполнять аудит сайта, подбор ключевых слов, внутреннюю оптимизацию. Оплата сдельная/почасовая. От желающих сотрудничать ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $700
Добрый день! Ситуация следующая. Есть магазин в eBay c постоянно ростущим ассортиментом (в настоящее время уже более чем 400), актуальный оборот составляет около 5000 евро ежемесячно. И есть аналогичный онлайн магазин с более низкими ценами, ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад