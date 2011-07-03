Размещение текста для сайта

Суть задания:

необходимо размещать текст, который я предоставлю, на определенных ресурсах интернета (добавления в каталоги, блоги, форумы и т .д.). Размещать текст нужно только на тематических ресурсах, связанных с мобильной связью.Ориентируемся исключительно на украинский сегмент сайтов, в некоторых случаях на рунет.

Пример:

1. находим тематический ресурс

2. регистрируемся

3. в рубрику "куплю/продам" добавляем пост (который я предоставлю)

4. в текстовом редакторе даем ссылку на готовый пост и высылаем мне.

Для начала необходимо 50 таких постов, далее больше.

Оплата: 1 пост - 0.10 wmz.