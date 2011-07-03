Размещение текста для сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки179 просмотров
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Суть задания:

необходимо размещать текст, который я предоставлю, на определенных ресурсах интернета (добавления в каталоги, блоги, форумы и т .д.). Размещать текст нужно только на тематических ресурсах, связанных с мобильной связью.Ориентируемся исключительно на украинский сегмент сайтов, в некоторых случаях на рунет.

Пример:

1. находим тематический ресурс

2. регистрируемся

3. в рубрику "куплю/продам" добавляем пост (который я предоставлю)

4. в текстовом редакторе даем ссылку на готовый пост и высылаем мне.

Для начала необходимо 50 таких постов, далее больше.

Оплата: 1 пост - 0.10 wmz.

12 лет назад
Tonja28Z
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
intelblog
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Валерия хорошо справилась с поставленной задачей. Быстро, точно и за скромную плату! Спасибо! Рекомендую.
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