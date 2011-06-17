Собрать базы для allsubmitter

Всем доброго дня,

кто может помочь подготовить "базу сайтов" для программы allsubmitter ? icq 2ноль 334ноль 52семь

проект и тематика есть.

ТЕМАТИКУ УКАЖУ в аське или скайпе – пишите ваши контакты

тематики туризм - Крым, сдам жилье в крыму, отдых на море, жилье недвижимость на море. недвижимость - аренда сдам жилье

относящиеся к рускоязычному населению

собрать url , рассортировать по разделам – автоматический постинг, ручной_постинг, с_регистрацией, чтобы была строка успешной регистрации – где указан этот пункт.

нужно собрать список url для подачи ообъявлений в Тематические форумы, тематические_доски_объвлений, гостевые_книги и т.п. там где люди общаются по данной теме.

Напишите кто разбирается в этом и может помочь

оплата вебмани или яндекс-мани

спасибо за внимание.