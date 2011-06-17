Разместить рекламу в Яндекс.Директ

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Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки169 просмотров
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Здравствуйте.

Есть сайт, есть несколько текстов объявлений, есть аккаунт с деньгами на Яндексе. Нужно быстро повесить их на Яндекс.Директ по заданным словам и объяснить, почему было сделано именно так (выбор тарифов и т.п)

С наилучшими пожеланиями,

Антон Николаев

13 лет назад
_ain
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад