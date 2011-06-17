Необходимо продвижение сайта

Нужно качественно увеличить скорость загрузки сайта www.flowers-express.com.ua (Joomla 1.5.17). Сроки и стоимость работы?
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Необходимо продвинуть интернет-магазин женских сумок
Продвижение только в Яндексе, без Директа
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