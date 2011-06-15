SEO- размещение готовых статей

Цель – получение целевых посетителей на сайт www.yurima.com Методы и стратегии – любые легальные От Вас примеры выполненных работ с реальными показателями, предложения методов и цена вопроса. Предложения отправляйте на почту или в личные сообщения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо размещение готовых статей на бесплатных сайтах, находящихся в Яндексе.
Кол-во- 58шт.
Оплата после выполнения работы (строго).
Возможна поэтапная оплата (по окончании каждой части работы).
Работа для украинцев и белорусов.
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