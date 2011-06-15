Сделать карту сайта

Необходимо размещение ссылок на других сайтах по заданию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать sitemap.xml чтобы принял Гугл.
У меня выдает ошибку формата.
Оплата Вебмани
по факту принятия карты Гуглом
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