Сделать карту сайта

Необходимо продвинуть в яндексе запрос "психология" для сайта psydom точка ru Примерный план действий после выбора исполнителя. 1. оговариваем все нюансы, а именно, необходимые доработки страницы и материала, сроки выхода запроса в топ. 2. Предоплата возможна, но не ...