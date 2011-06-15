Сделать карту сайта

$5
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка148 просмотров
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Сделать sitemap.xml чтобы принял Гугл.

У меня выдает ошибку формата.

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по факту принятия карты Гуглом

13 лет назад
dad113
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад