Продвинуть 1 информативный запрос

Необходимо продвинуть в яндексе запрос "психология" для сайта psydom точка ru

Примерный план действий после выбора исполнителя.

1. оговариваем все нюансы, а именно, необходимые доработки страницы и материала, сроки выхода запроса в топ.

2. Предоплата возможна, но не 100%.

3. По истечении согласованного времени смотрим на результат, если запрос в ТОПе - 100% оплата, если нет - 100% манибэк.

Прошу Вас реально оценивать свои силы.

Готов работать через СБС.

В проект, пожалуйста, скидывайте сроки и стоимость вывода запроса в ТОП-10 и ТОП-5 (заявки скрыты)

Фрилансеров, предлагающих прогоны и прочие услуги не по теме проекта просьба не беспокоить.

Спасибо.