Продвинуть 1 информативный запрос

Требуется: увеличить тиц до 20-50. Оплата по факту, можно через СБС. Предлагайте варианты, сроки и стоимость соответственно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвинуть в яндексе запрос "психология" для сайта psydom точка ru
Примерный план действий после выбора исполнителя.
1. оговариваем все нюансы, а именно, необходимые доработки страницы и материала, сроки выхода запроса в топ.
2. Предоплата возможна, но не 100%.
3. По истечении согласованного времени смотрим на результат, если запрос в ТОПе - 100% оплата, если нет - 100% манибэк.
Прошу Вас реально оценивать свои силы.
Готов работать через СБС.
В проект, пожалуйста, скидывайте сроки и стоимость вывода запроса в ТОП-10 и ТОП-5 (заявки скрыты)
Фрилансеров, предлагающих прогоны и прочие услуги не по теме проекта просьба не беспокоить.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо вывести сайт впечатлений в подарок www.gojoy.com.ua в ТОП 5 google Украина Ранее работали 4 месяца с известной фирмой по SEO, подписали договор на ТОП5, вывели только на вторую страницу. Договор разорвали. Тел. для дополнительных ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Регион продвижения США , 26 ключевых слов Поисковые системы гугл, яху и бинг. Обязательное наличие портфолио выполненных проектов в англоязычном интернете по данным поисковым системам.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно добавить 3 сайта в каталог DMOZПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо продвижение сайта www.toptel.com.ua в поисковых системах google и yandex и выведение его в топ-3 по следующим поисковым фразам: купить iphone (13) куплю iphone (5) iphone 3g (37) iphone 3gs (19) iphone 2g (7) iphone бу (8) купить iphone бу (2) куплю iphone ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Стандартное продвижение интернет-магазина подарков в ТОП: google, яндекс - Украина.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо комплексное продвижение сайта http://tenderplus.kz. Основная цель продвижения - повысить посещаемость сайта целевой аудиторией (бизнес).Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется добавить сайт http://sadovniki.by в Dmoz каталогПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Банальное продвижение. Google, Киев и область. Сайт и подробности в личку.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо раскрутить группу в Одноклассниках и Моем мире. Тема женская одежда. Группы: http://www.odnoklassniki.ru/group/50490274349192 http://my.mail.ru/community/www.oursale.ru/ Нужны приглашения в группу живых людей (не боты) по критериям и без. Оплата на рублевый вебмани. Ждем ваших предложений!Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад