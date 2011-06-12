Раскрутка в Одноклассниках и Моем мире

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Необходимо раскрутить группу в Одноклассниках и Моем мире. Тема женская одежда.

Группы: http://www.odnoklassniki.ru/group/50490274349192

http://my.mail.ru/community/www.oursale.ru/

Нужны приглашения в группу живых людей (не боты) по критериям и без.

Оплата на рублевый вебмани. Ждем ваших предложений!

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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