Некоторые страницы не проходят индексацию

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка154 просмотра
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Нужно найти причину, почему ряд страниц уже 3 месяца не индексируется.

13 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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