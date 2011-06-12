Продвижение сайта

Здравствуйте. Заранее создаю проект. Старт проекта будет только 1 июля. Сейчас хочу найти постоянного исполнителя. Все что нужно для работы, уметь быстро ориентироваться в интернете (регистрироваться). Требуется, проходить по базе сайтов/блогов/форумов и: 1 - на сайтах постим линк, если есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Такая ситуация: есть сайт - продвигается по ключу "реставрация мебели", несколько месяцев назад все замечательно было, с каждым апом только вверх. Остановился на 18 месте и после очередного апа исчез из выдачи. Именно из выдачи по г. Москва. Если включать поиск без учета региона сайт всплывал на 25 месте. Где-то месяц сайт был в таком состоянии, потом после долгого мозголомства через Я.Вебмастер сменили регион вначале на Россию, потом обратно на Москву. Сайт вышел в предпоследнем апе по московской выдаче на 68 месте. И с последним апом, опять повторяется та же ситуация, сайт вновь слетает с московской выдачи. Продвигался ссылками статьями, ничего криминального. Саппорт Яши ничего не говорит. Что можно сделать, подскажите пожалуйста уважаемые коллеги. Материальная благодарность при конкретных действиях
Заранее спасибо!
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется раскрутить интернет-магазин на немецком языке. Основная цель - увеличение продаж. От исполнителя требуется примеры аналогичных работ. Желательно наличие скайпа. Оплата поэтапная с контролем текущих результатов. Ждем предложений по оплате и срокам.Закрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо поднять тиц сайту с 0 до 20-30. Урл скину в ЛС. Без месячных затрат. Сроки 1-2 апа тиц. Бюджет на тиц 1000-1500р. Оплата посредством СБС.Закрыт12 лет назад
Необходимо вывести сайт infoblog.ru из-под фильтров яндекса. Конкретнее - советами, рекомендациями по изменению сайта и общением с саппортом яндекса. Изменения софта беру на себя.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Продвижение бренда, сайта тематическими статьями на форумах, тема "Грузоперевозки". Компания занимается транспортно-экспедиционными услугами на территории РФ, СНГ, западная Европа. Статьи готовы. Подробный отчет о проделанной работе.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброе время суток всем фрилансерам. Необходимо прогнать сайт по белым каталогам. В предложениях обязательно писать количество каталогов, сроки и цену. Оплата по факту или через безопасную сделаку.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, есть готовый сайт на Joomla с контентом (страниц 10), нужно провести тест сайта по внтуренней оптимизации, т.е. выявить ошибки, что сделано не так и что нужно доделать чтобы сайт нормально индексировался в ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
1. Можно ли по Google API снимать информацию о всех целях для определенных элементов? Допустим по ключевому слову пользователь зарегистрировался (цель 1) и сделал покупку (цель 2). Возможно ли по Google Adwords API получить информацию об этих ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт еще не готов и в сеть не выложен. Домен был зарегестрирован год назад. Сайт концептуально брат-близнец http://holzkonzept.ru , т.е. в вопросе качества сайта можете ориентироваться на приведенный пример. Тексты и фото будут уникальные. Ниже ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт12 лет назад
Распространие статей в каталогах статей и форумах (с ссылкой на сайт) Авторерайт статей роботами работа на 1-4 месяца по 4 часа в день тема статей = voip англ языкЗакрыт12 лет назад