Продвижение сайта

Доброго времени суток! Такая ситуация: есть сайт - продвигается по ключу "реставрация мебели", несколько месяцев назад все замечательно было, с каждым апом только вверх. Остановился на 18 месте и после очередного апа исчез из выдачи. Именно из выдачи по г. Москва. Если включать поиск без учета региона сайт всплывал на 25 месте. Где-то месяц сайт был в таком состоянии, потом после долгого мозголомства через Я.Вебмастер сменили регион вначале на Россию, потом обратно на Москву. Сайт вышел в предпоследнем апе по московской выдаче на 68 месте. И с последним апом, опять повторяется та же ситуация, сайт вновь слетает с московской выдачи. Продвигался ссылками статьями, ничего криминального. Саппорт Яши ничего не говорит. Что можно сделать, подскажите пожалуйста уважаемые коллеги. Материальная благодарность при конкретных действиях

Заранее спасибо!