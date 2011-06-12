Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок296 просмотров
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Доброго времени суток! Такая ситуация: есть сайт - продвигается по ключу "реставрация мебели", несколько месяцев назад все замечательно было, с каждым апом только вверх. Остановился на 18 месте и после очередного апа исчез из выдачи. Именно из выдачи по г. Москва. Если включать поиск без учета региона сайт всплывал на 25 месте. Где-то месяц сайт был в таком состоянии, потом после долгого мозголомства через Я.Вебмастер сменили регион вначале на Россию, потом обратно на Москву. Сайт вышел в предпоследнем апе по московской выдаче на 68 месте. И с последним апом, опять повторяется та же ситуация, сайт вновь слетает с московской выдачи. Продвигался ссылками статьями, ничего криминального. Саппорт Яши ничего не говорит. Что можно сделать, подскажите пожалуйста уважаемые коллеги. Материальная благодарность при конкретных действиях

Заранее спасибо!

13 лет назад
Darisha18
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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