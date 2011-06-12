Продвижение DE сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки146 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется раскрутить интернет-магазин на немецком языке. Основная цель - увеличение продаж.

От исполнителя требуется примеры аналогичных работ. Желательно наличие скайпа.

Оплата поэтапная с контролем текущих результатов.

Ждем предложений по оплате и срокам.

13 лет назад
Triazepin
Сергей 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад