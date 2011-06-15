Консультация по СЕО (внутренняя оптимизация)

Добрый день, есть готовый сайт на Joomla с контентом (страниц 10), нужно провести тест сайта по внтуренней оптимизации, т.е. выявить ошибки, что сделано не так и что нужно доделать чтобы сайт нормально индексировался в гугле (сайтмап, перелинковка, скорость загрузки и другое что необходимо). позже возможно сотрудничество по внешей раскрутке.