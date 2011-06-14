Надо продвинуть сайт в Гугле

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок365 просмотров
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Сайт продвигается в гугле 11 недель www.ardiz.com.ua

Основные ключевые слова:

Дизайн квартир

Дизайн интерьера

По этим запросам сайт находится на 17-18 месте

Дополнительные запросы:

Дизайн ремонт квартир

Дизайн интерьера в Киеве

Дизайн интерьера квартиры

в ТОП 10

Те кто крутят сайт сейчас обещали что через 3 месяца будем в ТОП 10 по основным запросам, тобишь через неделю!

Хочу увидеть Ваши цены на эти слова и какие Вы даете гарантии (Хотелось бы видеть примерный план действий, краткое описание того что Вы будите делать, потому что, как показала практика - ТУПОЕ закупание ссылок не очень эфективно).

Рассчитываю на длительное сотрудничество и добавление слов в перспективе, предпочтение жителям г. Киев, рассчет наличными!!!

12 лет назад
Robin83
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Vade_maaR
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$600
60 дней
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