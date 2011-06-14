Надо продвинуть сайт в Гугле

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Хочу увидеть Ваши цены на эти слова и какие Вы даете гарантии (Хотелось бы видеть примерный план действий, краткое описание того что Вы будите делать, потому что, как показала практика - ТУПОЕ закупание ссылок не очень эфективно).

Рассчитываю на длительное сотрудничество и добавление слов в перспективе, предпочтение жителям г. Киев, рассчет наличными!!!