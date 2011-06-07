Продвижение интернет-магазина в соц.сетях

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки173 просмотра
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Добрый день.

Для раскрутки интернет магазина требуется создание групп/профилей в Вконтакте, Фейсбуке.

тематика - яркие футболки, толстовки лучщих дизайнеров мира.

Для ознакомления с темой вышлю адрес сайта по запросу.

Приглашение левых анкет/ботов не рассматривается.

Рассылка так же не рассматривается.

оплата - предоплата - 50% в начале месяца, 50% в конце.

Регион - Украина

При положительном опыте - работа на долгосрочной основе (ежемесячная оплата)

Жду информации, откуда и как будете отбирать потенциальных клиентов?

Каких результатов можете добиться за месяц?

Главная цель - повысить узнаваемость магазина и конечно продажи.

Контакт по скайпу и имейлу

БЕЗ аськи.

Заявки скрыты, так что писать только сюда.

13 лет назад
ZDmitriy
Дмитрий 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад