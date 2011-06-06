Консультация - обучение продвижению сайта, SEO

Нужна консультация-обучение- как правильно продвинуть сайт белыми методами в топ. Планирую либо заниматься продвижением сам либо нанимать для этого человека. При этом хочу понимать все тонкости и особенности- что надо делать, а чего делать не надо, как, кому и что заказывать, как грамотно распределить бюджет, алгоритм и сроки выведения в топ.