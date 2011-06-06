Консультация - обучение продвижению сайта, SEO

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок227 просмотров
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Нужна консультация-обучение- как правильно продвинуть сайт белыми методами в топ. Планирую либо заниматься продвижением сам либо нанимать для этого человека. При этом хочу понимать все тонкости и особенности- что надо делать, а чего делать не надо, как, кому и что заказывать, как грамотно распределить бюджет, алгоритм и сроки выведения в топ.

13 лет назад
samfu
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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