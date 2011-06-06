Есть проблема. Была страница сайта на фейсбуке. Был оунером этой страницы. Вдруг эта страница пропала из списка страниц и не могу ее контролировать. Use Facebook as Page из этого режима страница пропала Причем эта страница на фейсбуке ...
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Необходимо сгенерировать XML карту сайта с количеством страниц более 100 000.
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