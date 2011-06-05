Есть сайт WoodFun.ru Необходимо вести работы по внутренней и внешней оптимизации сайта. На данный момент проводятся некоторые работы по внутренней оптимизации, написание уникальных описаний товаров от 500 симв, писались статьи в миралинксе , в кором времени ...
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Задача: оптимизация и продвижение сайта www.uss-electro.ru
Выполнение всех действий направленных на продвижение сайта
Критерий выполненной задачи: ввод сайта в ТОП 10 по ключевым запросам в поисковиках google, yandex
Сфера деятельности компании:электромонтажная организация
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15. Монтаж электропроводки (1668)
16. Электромонтаж Москва (2314)
Сверх актуально 1,2,6
Оплата будет производится по результату. Расходы прямые на проведение работ оплачиваются по заранее согласованному бюджету.
Опыт работы для обоих вариантов сотрудничества обязателен. В заявках указывать ранее выполненные работы, желаемый вариант сотрудничества и финансы/сроки по проекту.
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