Продвижение англо-сайта в google.com

Приветствую!

Хочу сделать эксперимент эффективности по выводу в топ англоязычного сайта-сателлита по недорогим но посещаемым запросам. Тематика forex. На счет домена, выслушаю ваши предложения по покупке старого домена по этой тематике. Бюджет на старт $100 в месяц. Какая посещаемость может быть при таком бюджете? Я понимаю что это зависит от ключевых слов но исходя из вышеописанного нам надо найти какой то компромисс.

Что Вы можете предложить?