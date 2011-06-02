Продвижение англо-сайта в google.com

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки161 просмотр
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Приветствую!

Хочу сделать эксперимент эффективности по выводу в топ англоязычного сайта-сателлита по недорогим но посещаемым запросам. Тематика forex. На счет домена, выслушаю ваши предложения по покупке старого домена по этой тематике. Бюджет на старт $100 в месяц. Какая посещаемость может быть при таком бюджете? Я понимаю что это зависит от ключевых слов но исходя из вышеописанного нам надо найти какой то компромисс.

Что Вы можете предложить?

13 лет назад
linege
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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