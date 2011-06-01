Оптимизация и продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок203 просмотра
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Задача: оптимизация и продвижение сайта www.moldconinvest.com

Действия:

- Внутренняя работа с мета-тегами

- Исправления ошибок программного кода

- Регистрация сайта в каталогах и поисковых системах

- Покупка тематически ссылок

и т.д

Критерий выполненной задачи: ввод сайта в ТОП 10 по ключевым запросам в поисковиках google, yandex (регион Молдова).

Сфера деятельности компании: строительная организация (продажа квартир в Молдове в новостоях)

Сайт: www.moldconinvest.com

Готов рассмотреть два варианта сотрудничества:

1) Вариант сдельной оплаты. (Есть проект, вы оценивает стоимость ваших работ, указываете срок выполнения, мы определяем вы ли будете выполнять данную работу)

2) Вариант фиксированной ставки (по принципу штатного сотрудника, вы обозначаете желаемую зп, мы рассматриваем вашу кандидатуру).

Опыт работы для обоих вариантов сотрудничества обязателен. В заявках указывать ранее выполненные работы, желаемый вариант сотрудничества и финансы/сроки по проекту.

13 лет назад
Axiom-Advert
Владимир 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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