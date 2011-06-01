Добрый день. Нужен список средне и низкочастотных запросов в поисковой системе для сайта по посуточной аренде жилья в Крыму: www.yauehal.com Указывайте пожалуйста цену и сроки. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: оптимизация и продвижение сайта www.moldconinvest.com
Действия:
- Внутренняя работа с мета-тегами
- Исправления ошибок программного кода
- Регистрация сайта в каталогах и поисковых системах
- Покупка тематически ссылок
и т.д
Критерий выполненной задачи: ввод сайта в ТОП 10 по ключевым запросам в поисковиках google, yandex (регион Молдова).
Сфера деятельности компании: строительная организация (продажа квартир в Молдове в новостоях)
Сайт: www.moldconinvest.com
Готов рассмотреть два варианта сотрудничества:
1) Вариант сдельной оплаты. (Есть проект, вы оценивает стоимость ваших работ, указываете срок выполнения, мы определяем вы ли будете выполнять данную работу)
2) Вариант фиксированной ставки (по принципу штатного сотрудника, вы обозначаете желаемую зп, мы рассматриваем вашу кандидатуру).
Опыт работы для обоих вариантов сотрудничества обязателен. В заявках указывать ранее выполненные работы, желаемый вариант сотрудничества и финансы/сроки по проекту.
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