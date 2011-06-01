Прогон сайта по каталогам

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок133 просмотра
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Есть три сайта.

Тематики — клининг, лдсп, монтаж пожаро-охранных систем.

Нужно прогнать сайты по каталогам.

В предложении указывайте (в расчете на 1 сайт):

1. кол-во каталогов

2. стоимость

3. время выполнения.

13 лет назад
gurevich
Евгений 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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