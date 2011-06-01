Консультация по оптимизации сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка91 просмотр
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У меня сайт фильмов онлайн.. filman.ru а так же домен filmlive.net.ru

сайт существует уже давненько .. было время постепенно поднимался и поднялся.. потом резко упал вроде как попал под фильтры поисковиков.. потом вылез и поднялся до уровня который был в начале, так и стою на нем уже больше года...

Кто сможет взглянуть, подсказать может чего.. может что сделать можно..

13 лет назад
selenii
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$100
1 день
Очень приятный по общению человек, адекватный, отлично формулируют все ответы. Помогла мне с консультацией, все пункты тщательно объяснила. Советую всем, сам буду в будущем обращаться к Анне..
Отличный заказчик. Приятный в общении, объясняет, что конкретно интересует. Рекомендую к сотрудничеству.
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