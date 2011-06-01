Консультация по оптимизации сайта

У меня сайт фильмов онлайн.. filman.ru а так же домен filmlive.net.ru

сайт существует уже давненько .. было время постепенно поднимался и поднялся.. потом резко упал вроде как попал под фильтры поисковиков.. потом вылез и поднялся до уровня который был в начале, так и стою на нем уже больше года...

Кто сможет взглянуть, подсказать может чего.. может что сделать можно..