Анализ ситуации с сайтом

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок160 просмотров
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Требуется анализ ситуации с сайтом и рекомендации по её изменению в лучшую сторону. Адрес выдам выбранному исполнителю.

Упало количество целевых клиентов с поисковых систем

13 лет назад
Myster
Марат 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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