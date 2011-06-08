Нужно продвинуть группу ВКонтакте

Приветствую всех фрилансеров! Создается сайт для последующей раскрутки бизнеса в сети. Интересуют цены и возможности фрилансеров по обслуживанию сайта. Производится поиск и подбор фрилансеров по каждому из пунктов. Просьба указывать подробные вилки цен и предложения по поддержке ...
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Здравствуйте! У меня есть группа, ее нужно продвинуть, увеличить количество участников.
Критерий для рассылки только один, возраст больше 17.
Интересует цена и сроки.
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