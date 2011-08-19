Требуется анализ ситуации с сайтом и рекомендации по её изменению в лучшую сторону. Адрес выдам выбранному исполнителю. Упало количество целевых клиентов с поисковых систем
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется продвижение сайта в топ10, в ближайшей перспективе в топ3 по поисковым системам яндекс и гугл. запросы следующего характера:
теплый пол
нагревательный кабель
обогрев кровли
обогрев полов
обогрев трубопроводов
установка систем обогрева
обогрев труб
обогрев водостоков
теплые полы монтаж
тёплый пол цена
С уважением, Елена.
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