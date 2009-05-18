PismenskyE

Евгений PismenskyE

 
37 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов под ключ. Продвижение сайтов

За консультацию денег не беру! Обращайтесь!

Создание сайтов:

- уникальный дизайн(возможно несколько вариантов);

- качественная валидная верстка;

- разработка уникальной cms, или постановка сайта на готовую.

Продвижение сайтов:

- продвижение только белыми методами;

- при заказе продвижения оптимизация сайта бесплатно;

Верстка быстро и качественно, только дивами, кроссбраузерно, seo дружелюбно для яндекса и других поисковиков.

Ведущий разработчик веб-студии Team-B.

технологии:html, css, php, mysql, javascript, jQuery, ajax, Adobe AIR, flash, actionscript.

Полный список услуг на сайте team-b.ru

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тел.: 8 920 2121 386

icq: 278049058

skype: team-b.ru

mail: [email protected]

PHPJavascriptMySQLCSSjQueryAjaxFlashActionScript
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Отзывы заказчиков
Elena_A
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1600
10 баллов
12 лет назад
Продвижение сайта
Спасибо Евгению за оперативную и слаженную работу! Порадовал всегда приветливый тон Евгения и его терпеливость при объяснении мне всех тонкостей. Я всегда в курсе его действий и позиций сайта. Сразу чувствуется ответственный подход и внимательность исполнителя к моему сайту, что не может не радовать! Планирую долгое сотрудничество и советую его как квалифицированного работника!
EvgeniyManager
Evgeniy Manager 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$600
10 баллов
13 лет назад
Продвижение сайта
Не сразу решился работать с данным исполнителем, т.к. исполнителей без отзывов по продвижению не рассматривал. Решающую роль в выборе Евгения сыграло то, что мы с ним с одного города. При личной встрече задал все интересующие меня вопросы и получил подробные объяснения. Работать решили по договору. Евгений с задачей справился. Рекомендую, как ответственного исполнителя и приятного в общении человека.
Ozzy_Ozborn
Ozborn 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Необходима консультация по верстке
Евгений профессионал в своем деле, оказал прекрасную консультацию! Спасибо! Всем рекомендую!
EvgeniyManager
Evgeniy Manager 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Html Верстка
Качественная работа. Всё в срок. Учёл все мои пожелания, спасибо. Рекомендую как хорошего специалиста и просто приятного в общении человека!