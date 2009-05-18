Создание сайтов под ключ. Продвижение сайтов
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Создание сайтов:
- уникальный дизайн(возможно несколько вариантов);
- качественная валидная верстка;
- разработка уникальной cms, или постановка сайта на готовую.
Продвижение сайтов:
- продвижение только белыми методами;
- при заказе продвижения оптимизация сайта бесплатно;
Верстка быстро и качественно, только дивами, кроссбраузерно, seo дружелюбно для яндекса и других поисковиков.
Ведущий разработчик веб-студии Team-B.
технологии:html, css, php, mysql, javascript, jQuery, ajax, Adobe AIR, flash, actionscript.
Полный список услуг на сайте team-b.ru
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тел.: 8 920 2121 386
icq: 278049058
skype: team-b.ru
mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1600
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Евгению за оперативную и слаженную работу! Порадовал всегда приветливый тон Евгения и его терпеливость при объяснении мне всех тонкостей. Я всегда в курсе его действий и позиций сайта. Сразу чувствуется ответственный подход и внимательность исполнителя к моему сайту, что не может не радовать! Планирую долгое сотрудничество и советую его как квалифицированного работника!
$600
10 баллов
13 лет назад
Не сразу решился работать с данным исполнителем, т.к. исполнителей без отзывов по продвижению не рассматривал. Решающую роль в выборе Евгения сыграло то, что мы с ним с одного города. При личной встрече задал все интересующие меня вопросы и получил подробные объяснения. Работать решили по договору. Евгений с задачей справился. Рекомендую, как ответственного исполнителя и приятного в общении человека.
$10
10 баллов
14 лет назад
Евгений профессионал в своем деле, оказал прекрасную консультацию! Спасибо! Всем рекомендую!
$40
10 баллов
15 лет назад
Качественная работа. Всё в срок. Учёл все мои пожелания, спасибо. Рекомендую как хорошего специалиста и просто приятного в общении человека!