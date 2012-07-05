Подправить верстку в umi.cms

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Есть сайт на umi.cms http://pl.itvoronezh.ru

Необходимо на странице раздела каталога вывести подразделы и продукты из этих подразделов.

Вывести нужно как здесь http://pl.itvoronezh.ru/shop/mehanika_dlya_stankov_chpu/sharikovintovye_peredachi_shvp/vinty_shvp/ только тут выводятся продукты из одной категории, а нужно чтобы продукты выводилсь из всех подкатегорий данной категории.