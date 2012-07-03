Небольшие доработки по ShopCMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки100 просмотров

Всем привет.

Требуется знаток ShopCMS по мелким доработкам небольшого магазина.

То, что нужно поправить в скриншотах по ссылкам:

http://funny-animals.com.ua/1.png

http://funny-animals.com.ua/2.png

http://funny-animals.com.ua/3.png

Также помимо данных доработок нужно еще поставить модули:

1. ЧПУ

2. Автоматическую генерацию фотографий

3. Копирование готового товара

13 лет назад
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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