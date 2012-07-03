Есть сайт в разработке: http://bas.kz/bas2.kz/ Необходима помощь доделать следующие доработки: 1. Настроить модуль для поддержки контента на 3х языках 2. Поменять местами структуру блоков сайта и оптимизировать дизайн 3. При необходимости ...
CMS для сайта
Сделать или прикрутить CMS для сайта типа такого www.fc-alisa.ru, чтобы пользователь мог сам вносить изменения текста, картинок, мог добавлять, переименовывать разделы. Wordpress, Joomla и т.п. не подходит, нужна система попроще, чтобы мог разобраться любой пользователь сходу, без изучения инструкций и со входом не через домен, а что-то типа адреса site.ru/admin.php. Сайт делать не нужно, нужно только прикрутить админку либо переместить готовый сайт в CMS
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