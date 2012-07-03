Сделать или прикрутить CMS для сайта типа такого www.fc-alisa.ru, чтобы пользователь мог сам вносить изменения текста, картинок, мог добавлять, переименовывать разделы. Wordpress, Joomla и т.п. не подходит, нужна система попроще, чтобы мог разобраться любой пользователь сходу, без изучения инструкций и со входом не через домен, а что-то типа адреса site.ru/admin.php. Сайт делать не нужно, нужно только прикрутить админку либо переместить готовый сайт в CMS