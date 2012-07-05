Натянуть верстку на joomla 2.5

Мария - замечательный заказчик и прекрасный человек Интересный проект, адекватное общение, чёткое ТЗ Оплата в срок и как договорились В общем - работа с таким заказчиком - мечта любого фрилансера Коллеги, работайте смело - не пожалеете В общем - мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества. С уважением Владислав