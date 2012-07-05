Натянуть верстку на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен14 заявок160 просмотров

Необходимо натянуть существующую html-верстку на joomla 2.5

Срок 2 дня.

(Желательны примеры выполненных работ)

UPD: прилагаю ТЗ для более подробного ознакомления с задачей

HTMLJoomla
13 лет назад
mariaji
Мария 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$100
1 день
Работой Владислава осталась довольна. Рекомендую, как надежного и ответственного специалиста! Всегда на связи, учел все мои пожелания, исправил ошибки верстальщика. Спасибо!
Мария - замечательный заказчик и прекрасный человек Интересный проект, адекватное общение, чёткое ТЗ Оплата в срок и как договорились В общем - работа с таким заказчиком - мечта любого фрилансера Коллеги, работайте смело - не пожалеете В общем - мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества. С уважением Владислав
SergeyShumakov
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
SergeyShumakov
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад